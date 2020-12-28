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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 24.12.20
11:25 28.12.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 24 декабря.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|18.12
|-
|9266.6 (6.0; 84)
|22.12
|300.0 (7,0)
|-
|23.12
|429.0 (7,0)
|-
|24.12
|356.0 (7,0)
|5160.0 (6.0; 84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|17.12
|27261.0 (5.0)
|-
|18.12
|27021.0 (5.0)
|68216.0 (6.0; 6)
|21.12
|39831.0 (5.0)
|-
|22.12
|37451.0 (5.0)
|-
|23.12
|30155.0 (5.0)
|-
|24.12
|40985.0 (5.0)
|70824.0 (6.0; 6)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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