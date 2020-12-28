Стоимость золота растет 28 декабря на новостях о принятии пакета стимулов в США

Стоимость золота в понедельник утром растет, поддерживаемая новостями о принятии пакета стимулирования экономики США на фоне пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.08 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,83%, или на 15,6 доллара, до 1898,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 3,47%, до 26,808 доллара за унцию.

Поддержку золоту оказывают новости из США. Ранее президент страны Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Ранее президент отказался подписать согласованный с его администрацией и одобренный конгрессом законопроект, потребовав увеличения выплат с 600 до 2 тысяч долларов на человека.

Кроме того, инвесторы ожидают голосования в конгрессе США. Палата представителей США в понедельник проведет голосование по увеличению компенсаций в связи с пандемией коронавируса до 2 тысяч. Голосование также пройдет в сенате.

На фоне сообщений о принятии мер поддержки американской экономики продолжается снижение курса доллара, что в свою очередь является фактором для удорожания золота. Более дешевый доллар поддерживает котировки золота, которое в таком случае становится дешевле для держателей иностранной валюты.