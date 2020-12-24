MoneyGram занял выжидательную позицию после иска SEC к Ripple

Американский сервис денежных переводов MoneyGram пока не увидел «негативного влияния» на сотрудничество с калифорнийской блокчейн-компанией Ripple из-за иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом пишет CoinDesk.

Представители сервиса сообщили, что будут следить за развитием ситуации. MoneyGram продолжает использовать других традиционных контрагентов по валютной торговле на протяжении всего срока действия соглашения с Ripple.

В настоящее время сервис занимает второе место в мире по объему денежных переводов после Western Union.

Летом 2019 года MoneyGram начал обрабатывать трансграничные платежи через систему On-Demand Liquidity (ODL), использующую токен XRP. За взаимодействие с ODL сервис получает комиссионные в XRP.

В ноябре 2019 года Ripple закрыла сделку на $50 млн с MoneyGram, получив 9,95% ее простых акций. Во втором квартале 2020 года Ripple выплатила партнеру $15 млн, в третьем - $9,3 млн.

В декабре глава MoneyGram Алекс Холмс заявил, что за 18 месяцев сотрудничества с финтех-компанией количество транзакций увеличилось на 220%, а онлайн-клиентов стало больше на 140%.

Напомним, 23 декабря SEC подала иск против Ripple, ее CEO Брэда Гарлингхауса и сооснователя Криса Ларсена. По мнению регулятора, компания продавала незарегистрированные ценные бумаги в виде токенов XRP розничным инвесторам.

В материалах упоминается платежная сеть ODL, которая привлекла 15 предприятий из сектора денежных переводов.