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SEC подала иск против Ripple
13:25 23.12.2020 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Ripple. Ведомство утверждает, что калифорнийская блокчейн-компания в течение семи лет продавала незарегистрированные ценные бумаги в виде токенов XRP розничным инвесторам.
В SEC заявили, что за этот период Ripple привлекла $1,3 млрд. На скриншоте ниже видно, что объем продаж розничным инвесторам превысил аналогичный институциональный показатель.
Ответчиками по иску также выступают CEO Брэд Гарлингхаус и сооснователь Крис Ларсен, которых ведомство называет «крупными держателями ценной бумаги». Согласно документу, совокупно оба продали токены на $600 млн. Гарлингхаус же на публике говорил о том, что «играет в длинную», намекая на то, что удерживает свои токены, на самом деле их продавая.
Ripple оплачивала токенами различные услуги, включая маркетмейкинг, утверждают в Комиссии.
По данным составителей документа, платежная сеть на базе токена XRP (On-Demand Liquidity, ODL) привлекла лишь 15 предприятий из сферы денежных переводов, среди которых нет банков. Причиной тому якобы являются высокие издержки, которые ODL как раз призвана решить. SEC обнаружила, что калифорнийская компания субсидирует использование этого решения клиентами, что делает сотрудничество для последних привлекательным. Например, во втором квартале текущего года MoneyGram получила $15 млн от Ripple в виде стимулов.
Из этого следует, что Ripple фактически платила клиентам за обеспечение объемов на ODL.
Документ цитирует и технического директора Ripple Дэвида Шварца:
«Публичная стратегия Ripple заключалась в том, чтобы сделать все необходимое для максимизации цены XRP в течение того периода, который позволит нам продать то, что у нас есть».
Иск рассмотрит федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. В SEC обвиняют ответчиков в нарушении положения о регистрации Закона о ценных бумагах (1933) и требуют судебного запрета на дальнейшие продажи, возврата всех собранных средств с компенсацией и оплаты гражданских штрафов.
Цена XRP отреагировала на новость стремительным падением.
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