Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 23.12.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|18.12
|-
|9266.6 (6.0; 84)
|22.12
|300.0 (7.0)
|-
|23.12
|429.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|21.12
|39831.0 (5.0)
|-
|22.12
|37451.0 (5.0)
|-
|23.12
|30155.0 (5.0)
|-
Данные НБУ