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Цена на золото незначительно растет 23 декабря в рамках коррекции
08:20 23.12.2020 |
Стоимость золота в среду утром слабо увеличивается после снижения ранее, а также в ожидании рождественских каникул, рынки продолжают оценивать ситуацию по коронавирусу и пакету поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.16 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,11%, или на 2,1 доллара, до 1872,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,15%, до 26,497 доллара за унцию.
Цена на золото меняется слабо после трех торговых сессий снижения, причем во вторник металл подешевел на 0,7%. Кроме того, поддерживает котировки и удешевление доллара, поскольку в таком случае золото становится доступнее для покупки в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%.
В то же время инвесторы обращают внимание на новости о пакете поддержки экономики США. Ранее президент страны Дональд Трамп отказался подписать принятый накануне конгрессом пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, потребовав его пересмотра. Позднее Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, заявила, что демократы готовы обсудить предложение президента об увеличении прямых выплат налогоплательщикам.
По мнению директора AirGuide Майкла Лэнгворда (Michael Langford), которого цитирует агентство Рейтер, в ближайшие недели цена на золото будет меняться слабо, а рост будет поддерживаться разве что новыми факторами неопределенности. Как считает эксперт, это связано с тем, что рынок уже учел значительную часть неопределенности по пандемии коронавируса и пакету поддержки экономики США.
В ближайшие два дня объем торгов может быть снижен в связи с рождественскими праздниками. В четверг некоторые рынки закроются раньше обычного, а в пятницу торговые площадки США и Европы, а также некоторые биржи Азии, будут закрыты.
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