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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин привлек более 22 миллиардов от продажи гособлигаций

19:37 22.12.2020 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов 22 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 22,2 млрд гривень.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 22 декабря 2020 года, в государственный бюджет привлечено 22 209 343 188,30 грн", - говорится в сообщении.

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 158 159 160 161 162
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000214472 Доразмещение UA4000213771 Первичное размещение UA4000214480 Первичное размещение UA4000214498 Первичное размещение UA4000214506
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,      
Дата размещения 22.12.2020 22.12.2020 22.12.2020 22.12.2020 22.12.2020
Дата оплаты за приобретенные облигации 23.12.2020 23.12.2020 23.12.2020 23.12.2020 23.12.2020
Дата оплаты процентов      16.06.2021
Дата оплаты процентов      15.12.2021
Дата оплаты процентов      15.06.2022
Размер купонного платежа на одну облигацию - - - - 58.75
Номинальный уровень доходности. % 10.00 10.00 10.75 11.62 11.75
Срок обращения (дней) 84 112 196 343 539
Дата погашения 17.03.2021 14.04.2021 07.07.2021 01.12.2021 15.06.2022
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1 716 563 000 4 068 322 000 3 412 455 000 5 686 402 000 1 636 408 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 1 616 563 000 3 961 322 000 3 405 455 000 5 686 402 000 1 505 408 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 1 616 563 000 11 184 692 000 3 405 455 000 5 686 402 000 1 505 408 000
Количество поданных заявок. шт 17 15 15 33 16
Количество удовлетворенных заявок. шт 16 13 14 33 14
Максимальный уровень доходности облигаций. % 10.50 11.00 11.00 11.65 11.90
Минимальный уровень доходности облигаций. % 10.00 10.15 10.75 11.50 11.75
Установленная доходность. % 10.00 10.25 10.75 11.65 11.75
Средневзвешенная доходность. % 10.00 10.25 10.75 11.62 11.75
Средневзвешенная цена (грн) 977.50 969.52 945.42 901.58 1 002.20
Поступление в бюджет 1 580 190 332.50 3 840 584 792.22 3 219 585 266.10 5 126 738 316.06 1 508 719 897.60

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 163 164 165 166 167
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000207682 Доразмещение UA4000213227 Доразмещение UA4000207880 Доразмещение UA4000204150 Доразмещение UA4000205736 (Ном. в $США)
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,      
Дата размещения 22.12.2020 22.12.2020 22.12.2020 22.12.2020 22.12.2020
Дата оплаты за приобретенные облигации 23.12.2020 23.12.2020 23.12.2020 23.12.2020 23.12.2020
Дата оплаты процентов 17.02.2021 05.05.2021 26.05.2021 03.03.2021 17.06.2021
Дата оплаты процентов 18.08.2021 03.11.2021 24.11.2021 01.09.2021 16.12.2021
Дата оплаты процентов 16.02.2022 04.05.2022 25.05.2022 02.03.2022  
Дата оплаты процентов 17.08.2022 02.11.2022 23.11.2022 31.08.2022  
Дата оплаты процентов 15.02.2023 03.05.2023 24.05.2023 01.03.2023  
Дата оплаты процентов   01.11.2023 22.11.2023 30.08.2023  
Дата оплаты процентов    22.05.2024 28.02.2024  
Дата оплаты процентов     28.08.2024  
Дата оплаты процентов     26.02.2025  
Размер купонного платежа на одну облигацию 49.20 54.75 49.95 79.20 20.10
Номинальный уровень доходности. % 9.84 10.95 9.99 15.84 4.02
Срок обращения (дней) 784 1 043 1 246 1 526 358
Дата погашения 15.02.2023 01.11.2023 22.05.2024 26.02.2025 16.12.2021
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 238 765 000 452 431 000 315 996 000 1 890 795 000 138 343 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 182 765 000 402 431 000 315 996 000 1 865 795 000 138 093 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 4 133 824 000 3 453 890 000 2 978 467 000 40 802 042 000 572 556 000
Количество поданных заявок. шт 6 12 9 17 35
Количество удовлетворенных заявок. шт 5 11 9 16 34
Максимальный уровень доходности облигаций. % 12.00 12.09 12.15 12.34 3.85
Минимальный уровень доходности облигаций. % 11.85 12.00 12.10 12.24 3.80
Установленная доходность. % 11.85 12.00 12.15 12.25 3.80
Средневзвешенная доходность. % 11.85 12.00 12.15 12.25 3.80
Средневзвешенная цена (грн) 996.51 989.59 948.45 1 163.24 1 002.86
Поступление в бюджет 182 127 150.15 398 241 693.29 299 707 105.50 2 170 371 268.75 138 487 945.98

Данные: Минфин Украины

Как сообщал Укринформ, Министерство финансов 15 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет 51,4 млрд гривень.
 

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