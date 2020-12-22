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Минфин привлек более 22 миллиардов от продажи гособлигаций
Министерство финансов 22 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 22,2 млрд гривень.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 22 декабря 2020 года, в государственный бюджет привлечено 22 209 343 188,30 грн", - говорится в сообщении.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|158
|159
|160
|161
|162
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000214472
|Доразмещение UA4000213771
|Первичное размещение UA4000214480
|Первичное размещение UA4000214498
|Первичное размещение UA4000214506
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|22.12.2020
|22.12.2020
|22.12.2020
|22.12.2020
|22.12.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|23.12.2020
|23.12.2020
|23.12.2020
|23.12.2020
|23.12.2020
|Дата оплаты процентов
|16.06.2021
|Дата оплаты процентов
|15.12.2021
|Дата оплаты процентов
|15.06.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|-
|58.75
|Номинальный уровень доходности. %
|10.00
|10.00
|10.75
|11.62
|11.75
|Срок обращения (дней)
|84
|112
|196
|343
|539
|Дата погашения
|17.03.2021
|14.04.2021
|07.07.2021
|01.12.2021
|15.06.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 716 563 000
|4 068 322 000
|3 412 455 000
|5 686 402 000
|1 636 408 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 616 563 000
|3 961 322 000
|3 405 455 000
|5 686 402 000
|1 505 408 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 616 563 000
|11 184 692 000
|3 405 455 000
|5 686 402 000
|1 505 408 000
|Количество поданных заявок. шт
|17
|15
|15
|33
|16
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|16
|13
|14
|33
|14
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.50
|11.00
|11.00
|11.65
|11.90
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|10.15
|10.75
|11.50
|11.75
|Установленная доходность. %
|10.00
|10.25
|10.75
|11.65
|11.75
|Средневзвешенная доходность. %
|10.00
|10.25
|10.75
|11.62
|11.75
|Средневзвешенная цена (грн)
|977.50
|969.52
|945.42
|901.58
|1 002.20
|Поступление в бюджет
|1 580 190 332.50
|3 840 584 792.22
|3 219 585 266.10
|5 126 738 316.06
|1 508 719 897.60
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|163
|164
|165
|166
|167
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000207682
|Доразмещение UA4000213227
|Доразмещение UA4000207880
|Доразмещение UA4000204150
|Доразмещение UA4000205736 (Ном. в $США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|22.12.2020
|22.12.2020
|22.12.2020
|22.12.2020
|22.12.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|23.12.2020
|23.12.2020
|23.12.2020
|23.12.2020
|23.12.2020
|Дата оплаты процентов
|17.02.2021
|05.05.2021
|26.05.2021
|03.03.2021
|17.06.2021
|Дата оплаты процентов
|18.08.2021
|03.11.2021
|24.11.2021
|01.09.2021
|16.12.2021
|Дата оплаты процентов
|16.02.2022
|04.05.2022
|25.05.2022
|02.03.2022
|Дата оплаты процентов
|17.08.2022
|02.11.2022
|23.11.2022
|31.08.2022
|Дата оплаты процентов
|15.02.2023
|03.05.2023
|24.05.2023
|01.03.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|22.11.2023
|30.08.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|28.02.2024
|Дата оплаты процентов
|28.08.2024
|Дата оплаты процентов
|26.02.2025
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|49.20
|54.75
|49.95
|79.20
|20.10
|Номинальный уровень доходности. %
|9.84
|10.95
|9.99
|15.84
|4.02
|Срок обращения (дней)
|784
|1 043
|1 246
|1 526
|358
|Дата погашения
|15.02.2023
|01.11.2023
|22.05.2024
|26.02.2025
|16.12.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|238 765 000
|452 431 000
|315 996 000
|1 890 795 000
|138 343 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|182 765 000
|402 431 000
|315 996 000
|1 865 795 000
|138 093 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4 133 824 000
|3 453 890 000
|2 978 467 000
|40 802 042 000
|572 556 000
|Количество поданных заявок. шт
|6
|12
|9
|17
|35
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|5
|11
|9
|16
|34
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12.00
|12.09
|12.15
|12.34
|3.85
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|11.85
|12.00
|12.10
|12.24
|3.80
|Установленная доходность. %
|11.85
|12.00
|12.15
|12.25
|3.80
|Средневзвешенная доходность. %
|11.85
|12.00
|12.15
|12.25
|3.80
|Средневзвешенная цена (грн)
|996.51
|989.59
|948.45
|1 163.24
|1 002.86
|Поступление в бюджет
|182 127 150.15
|398 241 693.29
|299 707 105.50
|2 170 371 268.75
|138 487 945.98
Данные: Минфин Украины
Как сообщал Укринформ, Министерство финансов 15 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет 51,4 млрд гривень.
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