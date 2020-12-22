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Цена на золото 22 декабря слабо меняется на рисках по COVID
08:27 22.12.2020 |
Стоимость золота слабо меняется во вторник утром на фоне рисков вокруг нового варианта коронавируса, а также новостей о поддержке экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.22 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,06%, или на 1,05 доллара, до 1883,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,52%, до 26,517 доллара за унцию.
Трейдеры оценивают новости из Великобритании. Ранее в королевстве обнаружили новый вариант коронавируса, при этом власти подтвердили, что выявленный штамм вируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. В связи с этим ряд стран ограничили транспортное сообщение с Великобританией, а в самой стране вновь были ужесточены карантинные ограничения.
Золото традиционно считается более надежным активом, спрос на который поднимается в случае усиления глобальной неопределенности и ухода трейдеров от риска. Ужесточение карантина может сдержать восстановление мировой экономики, поэтому такие новости позитивны для стоимости золота. При этом ожидания по вакцине от коронавируса продолжают поддерживать надежду рынков на то, что пандемию удастся взять под контроль.
Реагируют рынки и на новости о стимулировании экономики США. Ранее Палата представителей проголосовала за новый пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов. "Повышенные инфляционные ожидания из-за пакета стимулирующих мер в США привели к тому, что золото выросло как инфляционный хэдж", - считает экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee), которого цитирует агентство Рейтер.
При этом сдерживает удорожание золота укрепление доллара, так как более высокий курс американской валюты делает металл менее доступным при покупке его в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести ран - основных торговых партнеров США) поднимается на 0,25%.
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