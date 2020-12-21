Операции НБУ по регулированию ликвидности банков

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|18.12
|-
|9266.6 (6.0; 84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|15.12
|54710.0 (5.0)
|-
|16.12
|31971.0 (5.0)
|-
|17.12
|27261.0 (5.0)
|-
|18.12
|27021.0 (5.0)
|68216.0 (6.0; 6)
Данные НБУ