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Золото 21 декабря дорожает на 1% на рисках по новой мутации коронавируса
07:55 21.12.2020 |
Цена на золото в понедельник растет приблизительно на 1%, обеспокоенность трейдеров по поводу нового штамма коронавируса из Великобритании поддерживает безрисковые настроения на рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.11 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,93%, или на 17,65 доллара, до 1906,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 4,45%, до 27,192 доллара за унцию.
Инвесторы склонны к уходу от риска после новостей об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Кроме ряда европейских стран, уже перестали принимать рейсы из Великобритании Турция и Израиль.
Золото традиционно является более надежным активом, поэтому спрос на него усиливается при росте глобальной неопределенности. Коронавирус представляет значительные риски для восстановления экономики, поскольку рост заражений может привести к новому локдауну. С другой стороны, разработка и внедрение вакцины от коронавируса в мире поддерживает уверенность в том, что в перспективе пандемию удастся взять под контроль.
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