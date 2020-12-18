Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
18:10 18.12.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 17 декабря.
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|15.12
|54710.0 (5.0)
|-
|16.12
|31971.0 (5.0)
|-
|17.12
|27261.0 (5.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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