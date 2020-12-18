Золото слабо дешевеет 18 декабря на фоне восстановления курса доллара

Цена на золото слабо снижается в пятницу утром из-за коррекционного укрепления доллара, ранее американскую валюту сдерживали ожидания стимулирования экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,11%, или на 2,15 доллара, до 1888,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,79%, до 25,973 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США), а также курс доллара к евро находятся вблизи самых низких уровней с весны 2018 года из-за ожиданий по стимулированию экономики США. В пятницу курс доллара несколько восстанавливается в рамках коррекции.

Конгресс США согласовывает первый с августа пакет стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса, его объем может составить около 900 миллиардов долларов. О возможной необходимости дополнительного стимулирования заявлял ранее и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

Более слабый доллар благоприятно отражается на стоимости золота, которое в этом случае становится дешевле при покупке в другой валюте. На фоне снижения курса доллара золото с начала недели подорожало на 2,5%.

"Стимулирование в США более-менее учтено в торгах, поэтому трейдеры пытаются зафиксировать прибыль перед наступлением выходных", - цитирует агентство Рейтер слова стратега DailyFX Маргарет Янг (Margaret Yang).