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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 17.12.20

19:41 17.12.2020 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 декабря 2020 г.



 UAH
 USD
 EUR
3 мес. 8.17 0.52 0.19
6 мес. 8.41 0.81 0.33
9 мес. 9.011.08 0.29
12 мес. 8.74 1.080.57

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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