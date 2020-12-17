Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Депозитные ставки для физлиц 17.12.20
19:41 17.12.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 декабря 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.17
|0.52
|0.19
|6 мес.
|8.41
|0.81
|0.33
|9 мес.
|9.01
|1.08
|0.29
|12 мес.
|8.74
|1.08
|0.57
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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