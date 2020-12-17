Цена на золото растет 17 декабря на фоне ослабления доллара

Стоимость золота растет в четверг утром, ослабление доллара поддерживает цену на металл после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,65%, или на 12,15 доллара, до 1871,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,8%, до 25,503 доллара за унцию.

Курс доллара обновил минимум с апреля 2018 года после объявления итогов заседания Федрезерва. Более дешевая американская валюта поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится более доступным для владеющих другой валютой инвесторов.

Регулятор в среду ожидаемо сохранил ключевую ставку на текущем уровне 0-0,25% годовых, спрогнозировав, что показатель останется на этом уровне в 2020-2023 годах. ЦБ также планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Глава ФРС Джером Пауэлл позднее заявил, что может понадобиться дополнительное стимулирование ВВП страны конгрессом. Ожидание поддержки экономики США негативно отражается на курсе доллара.