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Депозитные ставки для физлиц 16.12.20
22:13 16.12.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 декабря 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.31
|0.52
|0.19
|6 мес.
|8.67
|0.81
|0.33
|9 мес.
|9.13
|1.16
|0.41
|12 мес.
|9.22
|1.25
|0.57
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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