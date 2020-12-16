Цены на золото умеренно растут 16 декабря на ослаблении доллара

Цена на золото несколько увеличивается в среду утром за счёт ослабления доллара, в то время как инвесторы ожидают объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,24%, или на 4,5 доллара, до 1859,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,92%, до 24,87 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают позднее в ходе торгов объявления итогов декабрьского заседания Федрезерва. Регулятор, как ожидается, помимо решения о величине учётной ставки, которую, согласно мнению экспертов, он оставит неизменной (на уровне 0-0,25% годовых), также обновит экономические прогнозы.

Золото чувствительно к этой ставке, в том числе потому что это влияет на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на стоимости драгметалла. Более дешевый доллар делает этот металл доступнее для владеющих другой валютой инвесторов. А перед решением ФРС и на новостях о вакцинах от коронавируса доллар ослабевает к евро и иене, что позитивно влияет на цену золота.

Прививки от коронавируса уже начали делать в Великобритании и США, ряд стран также одобрили вакцину BioNTech и Pfizer. Традиционно доллар выступает как более надежный актив, поэтому склонность к риску снижает спрос на него.

Золото при этом, как также "безопасный" актив, с начала года подорожало уже на 20% из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса.