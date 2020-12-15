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Гривня до конца 2020г. будет оставаться на уровне 28 грн/$1 и в І пол.-2021 укрепится до 27,5 грн/$1 - прогноз ICU
12:49 15.12.2020 |
Гривня до конца 2020 года будет оставаться на уровне 28 грн/$1 с дальнейшим укреплением до 27-27,5 грн/$1 в первом полугодии 2021 года, прогнозирует руководитель подразделения инвестгруппы ICU по финансовому анализу корпораций Александр Мартыненко.
"На конец этого года, как мы ожидаем, верхний возможный коридор диапазона буде 28,5 грн/$1, но скорее всего, гривня будет ближе к нижнему диапазону - 28 грн/$1", - сказал Мартыненко в ходе онлайн-конференции во вторник.
Говоря о прогнозе курса на 2021 год, Мартыненко отметил ожидания в 27-27,5 грн/$1 на фоне активности экспортеров в первой половине следующего года, однако в дальнейшем переход к дефициту платежного счета может оказать давление на курс.
"Пока что гривня демонстрирует стойкость выше, чем ожидалось раньше. В основном, за счет большей активности экспортеров и благоприятных рынков железной руды и стали",- пояснил он.
В ICU ожидают возобновления притока капитала в 2021 году за счет частных иностранных инвестиций и официальных заимствований. Помимо этого, отток капитала в следующем году прекратится, прогнозирует Александр Мартыненко.
"Золотовалютные резервы увеличатся, где-то, на $3 млрд - до $31 млрд в 2021 году. То есть впервые со времен кризиса 2008-2009 годов резервы должны превысить 100% по метрикам достаточного количества, которые рассчитывает МВФ", - добавил Мартыненко.
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