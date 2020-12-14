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Депозитные ставки для физлиц 14.12.20
18:11 14.12.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 14 декабря 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.12
|0.57
|0.21
|6 мес.
|8.43
|0.84
|0.37
|9 мес.
|9.01
|1.10
|0.42
|12 мес.
|8.82
|1.26
|0.62
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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