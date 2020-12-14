Специалисты Gartner прогнозируют, что к 2023 году платежи через транспортные средства достигнут 1 млрд долларов

По прогнозу Gartner, в ближайшие годы быстро вырастет популярность платежей, выполняемых прямо из транспортного средства, с использованием его подключения к Глобальной сети. Ожидается, что уже в 2023 году платежи, совершаемые таким образом, достигнут 1 млрд долларов. Для сравнения: в этом году сумма не превысила и 100 млн долларов.

«В настоящее время водители автомобилей могут совершать платежи в автомобиле, используя такие приложения, как Alexa, Xevo Market или платформу Banma, для покупки топлива, еды или оплаты парковки, - объясняет Майк Рэмси (Mike Ramsey), вице-президент Gartner по исследованиям. - Круг доступных услуг будет продолжать расти по мере расширения партнерских отношений между автопроизводителями, торговыми марками и сервисами, а также поставщиками программного обеспечения».

Помимо осуществления платежей в автомобиле через облачную платформу, которая подключается к автомобилю, водители автомобилей смогут использовать стороннее приложение на смартфонах, с использованием умных кошельков на основе блокчейна или через цифровой кошелек, встроенный в автомобиль. Последний вариант также дает транспортному средству возможность принимать платежи. По словам Рэмси, «автомобиль будет иметь уникальный идентификатор и работать почти как кредитная карта с возможностью совершения транзакций».

Аналитики Gartner также прогнозируют, что к 2025 году доля автомобилей, проданных через интернет, увеличится до 20%. Сейчас это менее 1%.