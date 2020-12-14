Золото дешевеет 14 декабря на новостях вокруг вакцины от коронавируса

Стоимость золота умеренно снижается в понедельник утром, в основном после того, как новости о приближении начала применения вакцины от коронавируса привели к снижению спроса на более надежные активы, к которым относится и драгметалл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.25 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,31%, или на 5,7 доллара, до 1837,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,33%, до 24,015 доллара за унцию.

Снижению спроса на более надежное золото в понедельник способствуют новости о вакцине от коронавируса. Накануне глава Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд подписал рекомендации экспертного совета о применении вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, что открывает путь к началу вакцинации населения.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новости из США, которые помогли уменьшить опасения относительно экономических перспектив страны. Конгресс в пятницу одобрил временный бюджет, который, после подписания президентом страны, продлит финансирование правительства еще на неделю. Это даст время на продолжение переговоров о выделении нового пакета экономической помощи.