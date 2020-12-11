Цена на золото растет 11 декабря на ослаблении доллара

Стоимость золота в пятницу утром растет, поддерживаемая ослаблением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,28%, или на 3,25 доллара, до 1840,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,16%, до 24,05 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота в пятницу оказывает снижение курса доллара. Снижение курса американской валюты делает драгметалл более привлекательным для держателей другой валюты.

"Соотношение между золотом и долларом вернулось, поскольку рынки более или менее учли оптимизм по поводу вакцины", - приводит агентство Рейтер слова стратега DailyFX Маргарет Янг (Margaret Yang).

Янг также добавила, что для предотвращения снижения цен золоту нужен "сильный катализатор", которым может стать "мягкая" политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, скорое принятие пакета помощи американской экономике или "маловероятный" провал вакцины от коронавируса.

Инвесторы продолжают следить за переговорами по принятию дополнительных мер по поддержке экономики США в период коронавируса. Ранее министр финансов Стивен Мнучин предложил сумму в 916 миллиардов долларов в качестве меры стимулирования экономики в пандемию.