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Депозитные ставки для физлиц 10.12.20
18:01 10.12.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 10 декабря 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.05
|0.51
|0.19
|6 мес.
|8.36
|0.79
|0.32
|9 мес.
|8.94
|1.02
|0.32
|12 мес.
|8.74
|1.21
|0.56
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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