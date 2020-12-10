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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банкиры ожидают сохранения учетной ставки НБУ на уровне 6%

21:38 09.12.2020 |

Финансы

 

Национальный банк Украины на этой неделе вновь сохранит учетную ставку на уровне 6% годовых, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры, и одновременно они ожидают роста ставки в начале 2021 года.

"НБУ на этой неделе сохранит учетную ставку стабильной на уровне 6% годовых... Оснований для снижения учетной ставки с целью возврата инфляции в целевой диапазон нет, поскольку перспектива ускорения инфляции становится все более отчетливой и близкой", - отметил начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов.

Его мнение разделяет главный экономист Креди Агриколь Банка Александр Печерицын. "Это должен быть баланс между низкой текущей инфляцией и ожиданиями ее ускорения в ближайшие несколько месяцев", - отметил он.

"Главными предпосылками такого решения (сохранения ставки - ИФ) является факт того, что инфляция до сих пор находится ниже целевого диапазона, а также анонсированное правительством усиление карантинных ограничений, которое потребует сохранения ставки на текущем низком уровне для поддержки экономической активности", - пояснил директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак.

Директор департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев поддержал прогноз сохранения ставки и отметил, что на решение Национального банка влияют несколько разнонаправленных факторов: с одной стороны, рост инфляционных ожиданий, а с другой стороны - необходимость поддерживать экономику во время кризиса.

"Вполне логично будет выглядеть решение НБУ подождать и посмотреть, чем закончится переговорный процесс с МВФ, будет ли локдаун и как это повлияет на экономику страны, какое развитие событий будет в борьбе с коронавирусом и его последствиями", - добавил Болдырев.

Подобное мнение разделяет и главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий. "Отставание фактического ВВП от потенциального компенсируется ожиданиями ускорения инфляции и паузой в сотрудничестве с МВФ", - пояснил он.

Руководитель инвестиционного бизнеса Укрсиббанка Сергей Ягнич также не прогнозирует изменение учетной ставки на декабрьском заседании.

"С одной стороны, уровень инфляции уже несколько месяцев находится ниже целевого диапазона НБУ, с другой стороны, на фоне некоторого понижения курса национальной валюты в осенний период, слабого урожая зерновых, а также роста цен на энергоносители, следует ожидать ускорения инфляционной динамики", - уточнил эксперт.

"Существенных перекосов курса обмена валют или инфляции сейчас нет, и решение оставить ставку без изменений будет логичным шагом со стороны НБУ", - поддержал его мнение директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

Он добавил, что регулятор вряд ли будет увеличивать учетную ставку, учитывая, что правительство в начале 2021 собирается вводить локдаун, который повлияет на деловую активность.

"С высокой вероятностью Национальный банк не станет менять размер учетной ставки 10 декабря и сохранит ее на существующем уровне 6% годовых", - также считает председатель правления Кредитвест Банка Игорь Тихонов.

В то же время в следующем году банкиры ожидают увеличения ставки.

"Мы сохраняем ожидания относительно перехода НБУ к повышению учетной ставки уже в І квартале 2021 года. К весне перспектива "пробития" инфляционного диапазона НБУ насквозь может стать весьма осязаемой, что потребует от центрального банка упреждающей реакции в форме повышения ставки", - указал представитель Альфа-Банка Алексей Блинов.

Он прогнозирует, что сильное восходящее давление на процентные ставки и далее будет оказывать высокая потребность государства в рефинансировании долга.

"При этом возможные дополнительные карантинные ограничения в январе, скорее всего, будут намного мягче, чем во ІІ квартале, поэтому не стоит ожидать новой дезинфляционной волны в начале 2021 года, особенно в условиях повышения минимальной заработной платы сразу на 20%", - добавил эксперт.

"Мы считаем весьма вероятной перспективу поэтапного повышения учетной ставки в 2021 году на 300 пунктов - до 9% годовых. Причем наиболее вероятным периодом этого повышения является первое полугодие 2021 года", - отметил Блинов.

Подобную позицию озвучил и Печерицын из Креди Агриколь Банка, который прогнозирует существенное увеличение инфляции до верхней границы целевого уровня НБУ. "Вероятность корректирующего повышения учетной ставки в конце первого квартала 2021 увеличивается", - пояснил эксперт.

"Поскольку даже официальный прогноз НБУ на 2021 год предусматривает ускорение инфляции до 6,5%, то максимальное значение учетной ставки в 2021 году может превысить 8,5-9%. При этом в первом квартале следует ожидать поэтапного повышения учетной ставки - на 0,5 п.п. в январе и на 0,75-1 п.п. в марте", - отметил представитель Кредобанка Лепак.

Он добавил, что диапазон повышения учетной ставки в 2021 году напрямую будет определяться динамикой инфляции, а, по прогнозу банка, НБУ не допустит превышение показателем инфляции значения учетной ставки.

Тихонов из Кредитвест Банка полагает, что вероятность повышения ставки в начале 2021 года остается довольно высокой, однако находится существенно ниже, чем 2 месяца назад. По его словам, ужесточение карантина в январе сдержит потребительский спрос и инфляцию, и такие ограничительные меры потребуют дополнительных стимулов от экономики, что будет мотивировать НБУ продолжать мягкую монетарную политику.

"Если ограничительные меры будут значительными, полагаю, НБУ может отказаться от планов повысить ставку в ходе первого заседания 21 января", - добавил эксперт.

Влияние пандемии и введения жестких карантинных ограничений в качестве одного из основных факторов в ближайшее время отметили также представитель Райффайзен банка Аваль Колодий и представитель Кредобанка Лепак. Они поясняют, что ограничений окажут существенное негативное влияние на спрос и деловую активность а, значит, и на инфляцию - ключевой целевой показатель для НБУ.

По словам Колодия, основными факторами потенциального поднятия учетной ставки являются ускорение инфляции и повышение фискальных рисков вследствие паузы, затянувшейся в сотрудничестве с МВФ.

Вместе с тем он отметил, что победа Джозефа Байдена на выборах США и запуск в декабре программ массовой вакцинации способствовали улучшению глобальных тенденций по развитию экономик стран с формирующимися рынками. Принятие более сбалансированного бюджета и отсрочка второго этапа повышения минимальной заработной платы будет способствовать снижению рисков ускорения инфляции, добавил Колодий.

Неочевидным назвал повышение ставки и представитель Укрсиббанка Ягныч. По его словам, вероятность поднятия учетной ставки в первой половине 2021 года будет зависеть от фактической траектории инфляции и стабильности инфляционных ожиданий. По его мнению, ожидать снижения учетной ставки вряд ли стоит ранее второй половины следующего года.

Как сообщалось, в ноябре инфляция выросла до 1,3% по сравнению с 1% в октябре, а в годовом измерении - с 2,6% до 3,8% при целевом диапазоне Нацбанка 4-6%.

Правительство в среду решило продлить текущий режим карантина до конца февраля, а с 8 по 24 января ввести усиленный карантин.

НБУ с 31 января 2020 года понизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых, с 13 марта - до 10% годовых, а с 24 апреля - до 8% годовых. После этого с 12 июня правление регулятора снизило показатель еще на 2 процентных пункта - до 6% годовых, а на последующих трех заседаниях в июле, сентябре и октябре сохранило его на этом уровне.

В то же время в конце октября Нацбанк изменил прогнозную траекторию учетной ставки и допустил ее рост до 7,5% к концу 2021 года с последующим снижением до 6,5% к концу 2022 года.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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