Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 08.12.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|04.12
|-
|997.7 (6.0; 84)
|07.12
|100.0 (7.0)
|-
|08.12
|100.0 (7.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|04.12
|30479.0 (5.0)
|83637.0 (6.0; 7)
|07.12
|29124.0 (5.0)
|-
|08.12
|37431.0 (5.0)
Данные НБУ