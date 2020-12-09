Золото умеренно дешевеет 9 декабря на новостях о вакцине от коронавируса

Цена на золото в среду утром несколько снижается, в то время как инвесторы оценивают новости вокруг вакцины от коронавируса, которые могут вызвать отказ от активов-"убежищ", и к ним относится драгметалл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,6%, или на 11,2 доллара, до 1863,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,2%, до 24,44 доллара за унцию.

Накануне цена на драгметалл вследствие некоторой коррекции вверх достигала максимальной отметки с 23 ноября. Сегодня же новое давление на котировки золота оказывают новости вокруг вакцины от коронавируса. Ранее американский регулятор подтвердил эффективность вакцины, совместно разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Это вызвало новый всплеск оптимизма на рынках и "предпочтение риска" - соответственно, некоторые игроки начинают избавляться от "надёжного" золота.

При этом пока удешевление драгметалла достаточно умеренное. Аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр (Edward Meir), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что сдерживают снижение цен на золото новости о готовящейся новой массированной финансовой поддержке экономики США, и они будут продолжать оказывать поддержку котировкам драгметалла до конца года. Дело в том, что золото рассматривается как средство защиты от инфляции, которая может возникнуть в результате впрыска в экономику ещё почти 1 триллиона долларов.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин предложил конгрессу пакет дополнительной поддержки американской экономики размером в 916 миллиардов долларов, при том что ранее был представлен пакет в 908 миллиардов.