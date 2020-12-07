Финансовые новости
- |
- 07.12.20
- |
- 11:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дорожает 7 декабря на опасениях по коронавирусу
07:58 07.12.2020 |
Цена на золото в понедельник утром растет на фоне продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.33 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,19%, или на 3,75 доллара, до 1843,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,05%, до 24,24 доллара за унцию.
Продолжение пандемии и новые карантинные ограничения в разных регионах мира постепенно перевешивают "вакцинный" оптимизм на рынках. Это поддерживает котировки золота как традиционного актива-убежища.
Особенно высокий прирост заболеваемости наблюдается в США. Показатель суточного прироста заражений уже несколько дней подряд превышает 200 тысяч. В субботу в стране был зафиксирован очередной суточный антирекорд - 227 тысяч новых случаев коронавируса. Отдельные американские штаты ужесточают карантинные меры. Так, в Лос-Анджелесе для жителей введена обязательная домашняя изоляция.
Некоторую поддержку ценам на драгметалл оказывает и геополитическая напряженность. Агентство Рейтер в понедельник сообщило об очередных готовящихся санкциях США против Китая. На этот раз санкции затронут примерно 14 китайских чиновников.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Изюминка кремлевской паспортизации в ОРДЛО. Когда Пушилина лишат российского гражданства
|Позитив недели. Франция начала строить катера для украинских пограничников
|Поддержка не для всех: кому не полагаются 8 тысяч и налоговая амнистия от Зеленского
|Киеврада под контролем. В какую игру хочет сыграть с «ЕС» и «слугами» Кличко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.12.20
|Остаток средств на корсчетах банков 07.12.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 04.12.2020
|Доллар 7 декабря дешевеет к евро и иене
|Золото дорожает 7 декабря на опасениях по коронавирусу
|Фондовые рынки АТР снижаются 7 декабря на новостях о санкциях США против Китая
Это интересно
|Младенец, которому 27 лет. В США появилась на свет девочка, ждавшая рождения дольше всех в мире
|Microsoft уличила хакеров в краже данных под прикрытием майнинга Monero
|ООН исключила марихуану из перечня опасных наркотиков
|Только небольшой процент от всего использования Tor приходится на доступ к даркнету
|Самым продаваемым в Китае стал электромобиль за $4400. Он имеет запас хода 120 км и заряжается от домашней розетки
|LG Chem удвоит объёмы производства тяговых аккумуляторов, чтобы удовлетворить нужды Tesla
|Honda снова задумалась о возвращении родстера S2000