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Депозитные ставки для физлиц 04.12.20
16:52 04.12.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 4 декабря 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.05
|0.61
|0.23
|6 мес.
|8.36
|0.88
|0.39
|9 мес.
|9.01
|1.21
|0.47
|12 мес.
|8.77
|1.31
|0.67
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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