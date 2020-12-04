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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.12.20
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 4 декабря 2020 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 02.12
|806643.18
|337065.18
|328967.02
|26411.80
|9881.54
|104317.64
|на 03.01
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 03.02
|818667.86
|332376.85
|327068.80
|24643.58
|9377.48
|125201.16
|на 02.03
|812640.74
|325526.85
|322784.56
|27273.84
|8779.48
|128276.00
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|9381.77
|120711.55
|на 04.05
|849469.52
|324576.85
|351921.75
|51948.75
|8681.77
|112340.40
|на 01.06
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|7949.30
|105982.42
|на 01.07
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|7623.17
|100230.15
|на 03.08
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|7223.08
|92533.00
|на 01.09
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|7659.72
|87668.24
|на 02.10
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|8143.76
|82504.79
|на 02.11
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|8334.65
|79057.63
|на 04.11
|892370.85
|324576.85
|449064.46
|32616.34
|8379.24
|77733.96
|на 05.11
|894026.53
|324576.85
|450939.31
|32495.09
|8365.84
|77649.44
|на 06.11
|893642.69
|324576.85
|450930.55
|32616.58
|8341.37
|77177.34
|на 09.11
|892779.35
|324576.85
|450474.75
|32390.14
|8300.40
|77037.21
|на 10.11
|892672.78
|324576.85
|450411.47
|32443.70
|8298.23
|76942.54
|на 11.11
|892581.85
|324576.85
|450442.52
|32431.81
|8394.40
|76736.26
|на 12.11
|898491.89
|324576.85
|456239.83
|32530.83
|8409.83
|76734.54
|на 13.11
|898687.40
|324576.85
|456363.67
|32571.94
|8435.11
|76739.82
|на 16.11
|900675.78
|324576.85
|457209.70
|33563.78
|8636.63
|76688.83
|на 17.11
|900680.99
|324576.85
|457303.71
|33579.61
|8630.89
|76589.94
|на 18.11
|900760.23
|324576.85
|457494.28
|33559.51
|8634.52
|76495.08
|на 19.11
|901576.85
|324576.85
|457928.08
|33553.76
|8667.55
|76495.43
|на 20.11
|897148.73
|324576.85
|455047.69
|33638.78
|8706.29
|75179.13
|на 23.11
|897576.63
|324576.85
|455369.25
|33712.44
|8737.52
|75180.57
|на 24.11
|897681.42
|324576.85
|455373.54
|33728.19
|8821.84
|75181.00
|на 25.11
|897665.84
|324576.85
|455557.23
|33664.27
|8833.30
|75034.20
|на 26.11
|897355.68
|324576.85
|454787.97
|33874.18
|8759.69
|75356.99
|на 27.11
|902928.35
|324576.85
|460202.43
|33965.13
|8823.21
|75360.73
|на 30.11
|903084.38
|324576.85
|460394.62
|33890.00
|8860.09
|75362.82
|на 01.12
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|8874.00
|75275.74
|на 02.12
|903552.46
|324576.85
|460882.00
|33901.08
|8940.85
|75251.69
|на 03.12
|905947.76
|324576.85
|462215.88
|34979.93
|8918.10
|75257.00
|на 04.12
|905530.80
|324576.85
|462022.12
|34823.71
|8903.11
|72205.02
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 4 декабря - 28.3038 грн.
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