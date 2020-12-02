Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 01.12.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|27.11
|50.0 (7.0)
|5785.0 (6.0; 84)
|30.11
|50.0 (7.0)
|-
|01.12
|50.0 (7.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|27.11
|20031.0 (5.0)
|95176.0 (6.0; 7)
|30.11
|22908.0 (5.0)
|-
|01.12
|22786.0 (5.0)
Данные НБУ