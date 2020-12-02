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Золото 2 декабря дешевеет на неопределенности с поддержкой экономики США
08:30 02.12.2020 |
Стоимость золота в среду утром снижается на неопределенности с поддержкой экономики США и оптимизме вокруг вакцин от COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.39 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,45%, или на 8,15 доллара, до 1810,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 1,6%, до 23,705 доллара за унцию.
Ситуация вокруг стимулирования американской экономики довольно долгое время остается в центре внимания инвесторов. Принятие новых монетарных экономических стимулов может оказать поддержку ценам на слитки, поскольку золото может послужить инвесторам страховкой от вероятной инфляции.
На этом фоне они обратили внимание на проект экстренной поддержки американской экономики на 908 миллиардов долларов, представленный группой сенаторов от обеих партий США. Его авторы надеются, что этот пакет помощи будет рассмотрен конгрессом в течение недели, но пока он не принял форму формального законопроекта.
При этом аналитики сомневаются в скором принятии пакета. "Существует некоторая неуверенность в отношении сделки по стимулированию, которую необходимо провести... и она не окажет сильной поддержки", - сказал агентству Рейтер аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).
Прогресс в разработке вакцин от COVID-19 также снижает привлекательность золота как традиционного актива-убежища. Новости об успешных испытаниях компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech склоняют инвесторов к приобретению рисковых активов.
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