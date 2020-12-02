Минфин установил ставку ОВГЗ на 3-мес. 10% и 11-мес. 11%

Согласно информации на сайте Минфина, доходность 11-мес. ОВГЗ была повышена с до 11% с 10,8% неделю назад.
Помимо того на аукционе предлагались 3-летние ОВГЗ, ставка по которым составила 11,63% по сравнению с 11,1% на подобном аукционе две недели назад, однако на минувшей неделе 3,5-летние бумаги уже размещались под 11,7%.
Минфин на аукционах отклонил одну из 19-ти заявок на покупку 3-мес. бумаг на 1 млн грн (здесь и далее по номиналу) под 11%, одну из 18-ти заявок по покупку 11-мес. бумаг на 200 млн грн по ставкам до 11,2% и пять из 13-ти на покупку 3-летних бумаг на 300 млн грн по ставкам до 12%.
В результате Минфину удалось привлечь 2,66 млрд грн, в том числе 3-мес. – на 1,96 млрд грн и 11-мес. – на 0,53 млрд грн.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|139
|140
|141
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000213219
|Доразмещение UA4000213300
|Доразмещение UA4000213227
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|Дата проведения
|01.12.2020
|01.12.2020
|01.12.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|02.12.2020
|02.12.2020
|02.12.2020
|Срок оплаты процентов
|05.05.2021
|Срок оплаты процентов
|03.11.2021
|Срок оплаты процентов
|04.05.2022
|Срок оплаты процентов
|02.11.2022
|Срок оплаты процентов
|03.05.2023
|Срок оплаты процентов
|01.11.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|54.75
|Номинальный уровень доходности. %
|7.50
|10.42
|10.95
|Срок обращения (дней)
|91
|329
|1064
|Дата погашения
|03.03.2021
|27.10.2021
|01.11.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2009473000
|784021000
|473101000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2008473000
|584021000
|173101000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4008473000
|1794937000
|251179000
|Количество поданных заявок. шт
|19
|18
|13
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|18
|17
|8
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.00
|11.20
|12.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.80
|11.50
|Установленная доходность. %
|10.00
|11.00
|11.63
|Средневзвешенная доходность. %
|9.89
|10.93
|11.62
|Поступление в бюджет
|1960146239.62
|531642890.98
|171722723.01
Данные: Минфин Украины