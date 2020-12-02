Минфин установил ставку ОВГЗ на 3-мес. 10% и 11-мес. 11%

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 1 декабря установило ставку 3-мес. бумаг на уровне 10%, по которому неделю назад размещались 5-мес. бумаги, тогда как последний раз такие "короткие" облигации месяц назад размещались под 7,3-7,5%.

Согласно информации на сайте Минфина, доходность 11-мес. ОВГЗ была повышена с до 11% с 10,8% неделю назад.

Помимо того на аукционе предлагались 3-летние ОВГЗ, ставка по которым составила 11,63% по сравнению с 11,1% на подобном аукционе две недели назад, однако на минувшей неделе 3,5-летние бумаги уже размещались под 11,7%.

Минфин на аукционах отклонил одну из 19-ти заявок на покупку 3-мес. бумаг на 1 млн грн (здесь и далее по номиналу) под 11%, одну из 18-ти заявок по покупку 11-мес. бумаг на 200 млн грн по ставкам до 11,2% и пять из 13-ти на покупку 3-летних бумаг на 300 млн грн по ставкам до 12%.

В результате Минфину удалось привлечь 2,66 млрд грн, в том числе 3-мес. – на 1,96 млрд грн и 11-мес. – на 0,53 млрд грн.





Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 139 140 141 Код выпуска облигаций ДоразмещениеUA4000213219 Доразмещение UA4000213300 Доразмещение UA4000213227 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, - - - Дата проведения 01.12.2020 01.12.2020 01.12.2020 Дата оплаты за приобретенные облигации 02.12.2020 02.12.2020 02.12.2020 Срок оплаты процентов 05.05.2021 Срок оплаты процентов 03.11.2021 Срок оплаты процентов 04.05.2022 Срок оплаты процентов 02.11.2022 Срок оплаты процентов 03.05.2023 Срок оплаты процентов 01.11.2023 Размер купонного платежа на одну облигацию - - 54.75 Номинальный уровень доходности. % 7.50 10.42 10.95 Срок обращения (дней) 91 329 1064 Дата погашения 03.03.2021 27.10.2021 01.11.2023 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 2009473000 784021000 473101000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 2008473000 584021000 173101000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 4008473000 1794937000 251179000 Количество поданных заявок. шт 19 18 13 Количество удовлетворенных заявок. шт 18 17 8 Максимальный уровень доходности облигаций. % 11.00 11.20 12.00 Минимальный уровень доходности облигаций. % 9.50 10.80 11.50 Установленная доходность. % 10.00 11.00 11.63 Средневзвешенная доходность. % 9.89 10.93 11.62 Поступление в бюджет 1960146239.62 531642890.98 171722723.01

Данные: Минфин Украины