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Депозитные ставки для физлиц 30.11.20
21:50 30.11.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 30 ноября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.08
|0.64
|0.24
|6 мес.
|8.56
|0.87
|0.40
|9 мес.
|8.88
|1.05
|0.38
|12 мес.
|8.93
|1.32
|0.66
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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