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Золото 30 ноября показывает худшую динамику за четыре месяца
08:29 30.11.2020 |
Стоимость золота в понедельник утром снижается, двигаясь к сильнейшему месячному падению за последние четыре года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.11 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,89%, или на 15,8 доллара, до 1772,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 2,69%, до 22,032 доллара за унцию.
В последний день месяца инвесторы предпочитают продавать драгоценный металл, отдавая предпочтение более рисковым активам на волне оптимизма вокруг перспектив восстановления мировой экономики, которому способствовали новости об успехах в разработке вакцины от коронавируса. На данный момент золото потеряло более 5,5% свой стоимости за текущий месяц. Подобное снижение цены может стать самым сильным месячным падением с ноября 2016 года.
"Вакцины подарили оптимизм по поводу экономического восстановления, действительно подрывая привлекательность безопасных активов, таких как золото", - отметил старший стратег CMC Markets Майкл МакКарти (Michael McCarthy), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Ранее в ноябре британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Ранее в этом месяце об успехах сообщали компании Moderna, а также Pfizer и BioNTech.
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