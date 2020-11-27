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Цена на золото сохраняет стабильность 27 ноября
08:01 27.11.2020 |
Цена на золото в пятницу утром продолжает тенденцию четверга, колеблясь в узком диапазоне чуть выше 1800 долларов за унцию, в то время как инвесторы оценивают новости вокруг вакцин от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.11 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,04%, или на 0,8 доллара, до 1806,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,84%, до 23,17 доллара за унцию.
В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой британской фармкомпанией AstraZeneca, средняя эффективность которой составила 70,4%. Эффективность прививки при этом оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины. Кроме того, эксперты отмечают, что исследования проводились на недостаточном количестве пациентов.
С другой стороны, оптимизм среди инвесторов в "рисковые" активы, в противовес золоту, сохраняется, поскольку в процессе финальных испытаний находятся уже несколько вакцин, помимо британской. "Я не думаю, что сомнения в эффективности вакцины меняют сложившееся мнение на рынке о том, что вакцина появится раньше, чем ожидалось", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Markets Кайла Родды (Kyle Rodda).
Неопределённость среди инвесторов поддерживает и общая ситуация с коронавирусом в мире. Так, согласно данным университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения превысило 60 миллионов, за все время было зафиксировано почти 1,5 миллиона летальных исходов пациентов, у которых был обнаружен этот вирус.
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