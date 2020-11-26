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Депозитные ставки для физлиц 26.11.20
17:18 26.11.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 26 ноября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.08
|0.61
|0.23
|6 мес.
|8.42
|0.88
|0.39
|9 мес.
|9.01
|1.21
|0.47
|12 мес.
|8.77
|1.35
|0.70
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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