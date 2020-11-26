Финансовые новости
- |
- 26.11.20
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.11.20
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 26 ноября 2020 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.11
|809771.79
|337061.03
|337032.22
|25969.84
|9867.99
|99840.72
|на 02.12
|806643.18
|337065.18
|328967.02
|26411.80
|9881.54
|104317.64
|на 03.01
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 03.02
|818667.86
|332376.85
|327068.80
|24643.58
|9377.48
|125201.16
|на 02.03
|812640.74
|325526.85
|322784.56
|27273.84
|8779.48
|128276.00
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|9381.77
|120711.55
|на 04.05
|849469.52
|324576.85
|351921.75
|51948.75
|8681.77
|112340.40
|на 01.06
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|7949.30
|105982.42
|на 01.07
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|7623.17
|100230.15
|на 03.08
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|7223.08
|92533.00
|на 01.09
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|7659.72
|87668.24
|на 02.10
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|8143.76
|82504.79
|на 26.10
|890997.57
|324576.85
|446234.95
|31942.00
|8267.40
|79976.37
|на 27.10
|891109.70
|324576.85
|446385.26
|31894.96
|8278.01
|79974.62
|на 28.10
|891253.90
|324576.85
|446512.33
|31990.09
|8291.19
|79883.43
|на 29.10
|891587.94
|324576.85
|447035.87
|32088.06
|8308.87
|79578.39
|на 30.10
|891711.40
|324576.85
|447387.30
|32087.64
|8330.58
|79329.03
|на 02.11
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|8334.65
|79057.63
|на 03.11
|892193.97
|324576.85
|448501.52
|32091.47
|8366.17
|78657.96
|на 04.11
|892370.85
|324576.85
|449064.46
|32616.34
|8379.24
|77733.96
|на 05.11
|894026.53
|324576.85
|450939.31
|32495.09
|8365.84
|77649.44
|на 06.11
|893642.69
|324576.85
|450930.55
|32616.58
|8341.37
|77177.34
|на 09.11
|892779.35
|324576.85
|450474.75
|32390.14
|8300.40
|77037.21
|на 10.11
|892672.78
|324576.85
|450411.47
|32443.70
|8298.23
|76942.54
|на 11.11
|892581.85
|324576.85
|450442.52
|32431.81
|8394.40
|76736.26
|на 12.11
|898491.89
|324576.85
|456239.83
|32530.83
|8409.83
|76734.54
|на 13.11
|898687.40
|324576.85
|456363.67
|32571.94
|8435.11
|76739.82
|на 16.11
|900675.78
|324576.85
|457209.70
|33563.78
|8636.63
|76.688.83
|на 17.11
|900680.99
|324576.85
|457303.71
|33579.61
|8630.89
|76589.94
|на 18.11
|900760.23
|324576.85
|457494.28
|33559.51
|8634.52
|76495.08
|на 19.11
|901576.85
|324576.85
|457928.08
|33553.76
|8667.55
|76495.43
|на 20.11
|897148.73
|324576.85
|455047.69
|33638.78
|8706.29
|75179.13
|на 23.11
|897576.63
|324576.85
|455369.25
|33712.44
|8737.52
|75180.57
|на 24.11
|897681.42
|324576.85
|455373.54
|33728.19
|8821.84
|75181.00
|на 25.11
|897665.84
|324576.85
|455557.23
|33664.27
|8833.30
|75034.20
|на 26.11
|897355.68
|324576.85
|454787.97
|33874.18
|8759.69
|75356.99
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 26 ноября - 28.3816 грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Гарань: С Маркаровой Зеленскому стоило подождать до инаугурации Байдена
|Откровения Хомчака: О чем говорил и что не сказал главнокомандующий ВСУ
|Чем завершится новый раунд противостояния Украины и Венгрии
|Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским «Буком»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Новогодний марафон: как выбрать крутые подарки для друзей и родственников?
В РУБРИКЕ
|Один из пунктов Соглашения о сотрудничестве с МВФ - принятие изменений в Закон о банках. Дедлайн - конец ноября
|Справочный курс гривны 26 ноября понижен на 6,67 коп до 28,4381 грн/$1
|Южная Корея отложила налогообложение криптовалют до 2022 года
|НБУ выпустил первую вертикальную сувенирную банкноту в честь космонавта Каденюка
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.11.20
Это интересно
|Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2
|Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии
|Xiaomi представила Poco M3 — смартфон с экраном Full HD+, тройной камерой, Snapdragon 662 и батареей на 6000 мА·ч
|Китайский зонд успешно отправился за пробами лунного грунта
|Капитализация Tesla впервые перевалила за $500 млрд
|Mercedes-Benz возродит R-Class в виде 1000-сильного электрокроссовера
|Intel выпустит 5-нм процессоры уже к 2022 году. Производить их будет TSMC