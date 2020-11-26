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Цена на золото растет 26 ноября на ослаблении курса доллара
08:31 26.11.2020 |
Стоимость золота в четверг утром растет на фоне снижения курса доллара к основным мировым валютам до минимума за два года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.15 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,16%, или на 2,85 доллара, до 1808,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,33%, до 23,44 доллара за унцию.
В четверг поддержку ценам на золото оказывает снижение курса американской валюты. Так, индекс доллара опустился ниже отметки в 92 пункта впервые за два года. Снижение доллара традиционно оказывает поддержку стоимости золота - в этом случае металл становится дешевле для держателей других валют.
Цены на золото продолжают восстанавливаться после сильного снижения на фоне новостей о вакцинах от коронавируса. Старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) отмечает, что новости о вакцине сильно ослабили котировки драгметалла, и снижение его стоимости будет продолжаться. В то же время он считает, что последние данные по США показывают противоречие между рыночным оптимизмом, вызванным вакциной, и действительной экономической ситуацией.
"Данные по рынку труда ясно показали расхождение между положительным эффектом, вызванным вакциной, и проблемой с заболеваемостью коронавирусом в краткосрочной перспективе", - сказал агентству Рейтер аналитик.
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