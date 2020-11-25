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Золото 25 ноября продолжает дешеветь на фоне роста рисковых настроений
08:38 25.11.2020 |
Стоимость золота снижается четвертый день подряд на фоне общего роста рисковых настроений на глобальных рынках, который сокращает спрос на более "надежный" драгметалл, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшается на 0,22%, или на 3,7 доллара, до 1800,85 доллара за тройскую унцию. Золото дешевеет с 20 ноября, за это время его цена снизилась на 3,8%. Декабрьский фьючерс на серебро снижается на 0,61%, до 23,157 доллара за унцию.
На мировых рынках сохраняется оптимизм по поводу разработки вакцин от коронавируса, на этом фоне отмечается рост спроса на более рисковые активы, о чем говорит подъем на мировых фондовых биржах. Так, американские биржи во вторник закрылись ростом, а фондовый индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) впервые превысил отметку в 30 тысяч пунктов. Также в среду рост отмечается на азиатских фондовых рынках.
Вечером в среду на стоимость золота могут повлиять данные протокола заседания ФРС США, проходившего 4-5 ноября, а также ряд статистических данных относительно этой крупнейшей мировой экономики. Так, министерство торговли США опубликует вторую оценку ВВП страны за третий квартал. По прогнозам аналитиков, показатель вырос на рекордные 33,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост на 33,1%.
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