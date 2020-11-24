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Депозитные ставки для физлиц 24.11.20
17:18 24.11.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 24 ноября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.08
|0.61
|0.22
|6 мес.
|8.65
|0.88
|0.39
|9 мес.
|9.01
|1.10
|0.42
|12 мес.
|9.00
|1.37
|0.70
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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