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Золото дешевеет 24 ноября на новостях о вакцине от коронавируса
08:29 24.11.2020 |
Цена на золото во вторник утром дешевеет, достигая минимума с июля, инвесторы продолжают оценивать новости вокруг разработки вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.10 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,86% - или на 15,85 доллара, до 1821,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,98% - до 23,4 доллара за унцию.
Стоимость золота продолжает снижаться третью торговую сессию подряд и достигает минимальной отметки с июля. С начала ноября давление на цены на драгметалл оказывают новости вокруг вакцин от коронавируса, разрабатываемых компаниями Pfizer и Moderna. Кроме того, в понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал ее среднюю эффективность на уровне 70%.
"Количество выпускаемых вакцин дает рынкам уверенность в том, что через шесть месяцев ситуация будет лучше, чем она есть сейчас. В результате этого падают цены на золото", - сказал агентству Рейтер исполнительный директор консалтинговой компании AirGuide Майкл Лэнгфорд (Michael Langford).
Аналитики, чье мнение приводит агентство, также отмечают, что на снижение стоимости золота также влияют новости из США. Действующий президент страны Дональд Трамп отдал распоряжение о передачи власти Джо Байдену. Это означает ослабление политической неопределенности в США, которая началась с начала президентской гонки.
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