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Депозитные ставки для физлиц 23.11.20
17:27 23.11.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 23 ноября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.14
|0.57
|0.21
|6 мес.
|8.49
|0.84
|0.37
|9 мес.
|9.01
|1.10
|0.42
|12 мес.
|8.82
|1.29
|0.66
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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