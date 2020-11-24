Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.11.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|20.11
|600.0 (6.0;84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|18.11
|9 500.0 (5.0)
|-
|19.11
|7 161.0 (5.0)
|20.11
|13 656.0 (5.0)
|83 630.0 (6.0;7)
Данные НБУ