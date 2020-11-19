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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 18.11.20
10:52 19.11.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 18 ноября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|13.11
|16082.0 (5.0)
|91668.0 (6.0;7)
|16.11
|16606.0 (5.0)
|-
|17.11
|14098.0 (5.0)
|-
|18.11
|9500.0 (5.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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