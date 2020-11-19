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Цена на золото снижается 19 ноября на укреплении доллара
08:15 19.11.2020 |
Золото в четверг утром дешевеет на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.11 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,39%, или на 7,35 доллара, до 1866,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,75% - до 24,27 доллара за унцию.
Цены на золото продолжают снижаться третью торговую сессию подряд. В четверг давление на стоимость золота оказывает укрепление курса доллара, который перешел к росту после нескольких дней снижения. В случае удорожания доллара металл становится дороже для держателей иностранной валюты.
При этом снижение цен на драгметалл сдерживает статистика по коронавирусу. Так, по данным университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в США выявили более 161 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончалась еще 1 707 человек. Ранее в стране был побит новый антирекорд суточного прироста - число заразившихся составило более 180 тысяч человек. На этом фоне в отдельных штатах вводятся новые ограничения. Ситуация также остается тяжелой в Европе.
Валютный стратег DailyFx Илья Спивак (Ilya Spivak), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что на фоне высокой заболеваемости в США инвесторы вновь сосредоточатся на пакете поддержки экономики страны в период пандемии, что может способствовать росту цен на золото. При этом стратег также отмечает, что стоимость золота в перспективе может снизиться до 1750 долларов за унцию.
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