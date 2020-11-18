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Депозитные ставки для физлиц 18.11.20
18:32 18.11.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 ноября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.05
|0.55
|0.19
|6 мес.
|8.45
|0.83
|0.34
|9 мес.
|8.73
|1.02
|0.32
|12 мес.
|8.75
|1.32
|0.64
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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