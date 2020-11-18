Цена на золото снижается 18 ноября на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса

Золото в среду утром умеренно дешевеет на фоне оптимизма вокруг новостей об успешных исследованиях в области разработки вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.25 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,32%, или на 6,1 доллара, до 1879,05 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,43%, до 24,54 доллара за унцию.

Инвесторы в среду продолжают отыгрывать новости вокруг вакцин от коронавируса. В понедельник Moderna сообщила о том, что разрабатываемая компанией вакцина показывает эффективность на уровне 94,5%. Ранее Pfizer также сообщала о том, что ее совместная с BioNTech вакцина эффективна в 90% случаев.

Всё это отразилось на стоимости золота, которая на этих новостях упала ниже отметки в 1900 долларов, поскольку вакцинация может снизить число заболевших и устранить поводы для поддержания карантинных мер в разных странах мира, то есть, убрать препятствия для восстановления глобальной экономики. А эти ожидания в свою очередь снижают спрос на "защитные" активы, к которым относится и золото.

Аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что на данный момент отсутствуют факторы, которые бы могли способствовать росту стоимости золота.