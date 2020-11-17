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Депозитные ставки для физлиц 17.11.20
18:46 17.11.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 ноября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.20
|0.52
|0.19
|6 мес.
|8.36
|0.81
|0.33
|9 мес.
|8.84
|1.08
|0.29
|12 мес.
|8.67
|1.29
|0.61
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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