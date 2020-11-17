Министерство финансов Украины на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник смогло привлечь лишь 373,9 млн грн – почти в 15 раз меньше, чем неделей ранее, когда Минфин пошел на рост ставки 6-мес. бумаг с 8% до 9% годовых.

В этот вторник состоялись лишь аукционы по продаже годичных и трехлетних облигаций: ставка первых осталась на уровне 10,5% годовых, а вторых была увеличена с 10,95% до 11,1% годовых.

Минфин отклонил 7 из 18 заявок на покупку годичных бумаг по ставкам до 11% годовых на сумму 272,5 млн грн (по номиналу) и 7 из 15 заявок на покупку трехлетних по ставкам до 11,5% годовых.

На аукционе по продаже 15-мес. долларовых ОВГЗ продавец вновь пошел на повышение доходности – с 3,7% неделю назад до 3,8%, хотя до этого ставка много месяцев держалась на уровне 3,5%.

Это позволило Минфину привлечь еще $75,9 млн в дополнение к $82,4 млн неделю назад.