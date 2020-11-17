Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.11.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|12.11
|260.0 (7.0)
|-
|13.11
|-
|431.0 (6.0; 84) 16145.8 (6.0; 1820)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|12.11
|12514.0 (5.0)
|-
|13.11
|16082.0 (5.0)
|91668.0 (6.0;7)
|16.11
|16606.0 (5.0)
|-
Данные НБУ