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Цена на золото 17 ноября слабо снижается на новостях о вакцине от коронавируса
08:22 17.11.2020 |
Золото как "защитный" актив во вторник утром умеренно дешевеет на фоне общерыночного оптимизма, вызванного новостями о новой вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,11%, или на 2,15 доллара, до 1885,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,04%, до 24,8 доллара за унцию.
Давление на стоимость золота оказывают новости биотехнологической компании Moderna. Компания накануне сообщила, что итоги третьей фазы испытаний её вакцины от коронавируса показали эффективность на уровне 94,5%. Новости о продвижении в разработке вакцины способствуют росту интереса инвесторов к рисковым активам и отказу от покупки более надежного золота.
В то же время аналитики предупреждают, что для использования вакцины потребуется время. "Вакцина - это очень хорошо, однако проблема в том, что потребуется довольно много времени, чтобы внедрить ее даже в развитых странах", - сказал агентству Рейтер руководитель по сырьевой стратегии TD Securities Барт Мелек (Bart Melek).
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